Москва, 27 января, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Проведенная на Рубцовском молочном заводе проверка выявила регулярные нарушения российского законодательства, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, сообщила журналистам Юлия Мелано, официальный представитель ведомства.

Wikimapia.org «Вимм-Билль-Данн»

Мелано отметила, что ведомство направит по результатам проверки на Рубцовском молочном заводе — филиал АО «Вимм-Билль-Данн» — данные в Следственный комитет России. Россельхознадзор уже возбудил в отношении «Вимм-Билль-Данна» административное дело.

Уточняется, что проверка выявила неоднократные нарушения требований по хранению и перевозке молока. В частности, завод принимал на переработку молоко, находящееся на хранении дольше 36 часов.

Есть явные нарушения при использовании пастеризованного молока, которое завод получает от филиалов «Вимм-Билль-Данн» в ряде российских регионов (Новосибирская, Омская область, Красноярскый край). Речь идет о молоке с истекшим сроком годности.

Напомним, российское АО «Вимм-Билль-Данн» входит в американскую компанию PepsiCo с 2011 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2017 года в Россельхознадзоре заявили, что принадлежащий PepsiCo молочный завод в Алтайском крае использует для производства сыра «Ламбер» молоко с антибиотиками.