Дамаск, 27 января, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Решение о поездке в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога сирийская оппозиция объявит 27 января, сообщил Яхья аль-Ариди, официальный представитель Сирийского комитета по переговорам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

«Завтра [27 января] состоится пресс-конференция главы делегации Сирийского комитета по переговорам, и он объявит вам решение по Сочи, будем мы участвовать или нет», — цитирует аль-Ариди ТАСС.

Представитель оппозиции уточнил, что решение принимается, проблема обсуждается.

«Мы ведем сложные переговоры, надо принять сложные решения, — сказал аль-Ариди. — Какие-то вещи мы можем оценить положительно, у нас твердые убеждения относительно реализации резолюции СБ ООН 2254».

Напомним, 29 января в Сочи откроется организованное Москвой мероприятие по международному урегулированию по Сирии Конгрессе сирийского национального диалога.

Мероприятие проводится в том числе и в поддержку девятого раунда переговоров в женевском формате, начавшихся 25 января в Вене.

Организаторам «Женевы» до сих пор не удалось добиться результата по диалогу представителей Дамаска и так называемой умеренной оппозиции: за один стол переговоров стороны так и не садятся. Общение идет при помощи посредничества спецпредставителя при ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

На предыдущих женевских переговорах стороны в очередной раз разошлись во мнении относительно президентства в Сирии Башара Асада: представители оппозиции, приехав на переговоры, выдвинули неприемлемое для Дамаска условие по отстранению законного президента.