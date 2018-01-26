Баку, 26 января, 2018, 22:45 — ИА Регнум. 21 января на «Эхо Кавказа» — дочернем проекте «Радио Свобода» (финансируется Конгрессом США) появилось интервью с азербайджанским писателем и политэмигрантом Зейналом Ибрагимовым. Однако уже 24 января материал был удалён, а журналистка Катерина Прокофьева, которая выступала интервьюером, была уволена без объяснения причин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Азербайджана

В интервью речь шла о событиях 13−20 января 1990 года в Баку, получившим в Азербайджане название «Чёрный январь». Собеседник, отвечая на вопросы журналистки, честно рассказывает о погромах в отношении армянского населения Баку и запланированной очистке города от русских, тем самым выступая против официальной версии нынешнего руководства Азербайджана о героях, боровшихся за независимость, и убитых за это советскими войсками. Также он открыто выступает против власти Ильхама Алиева (и его покойного отца Гейдара Алиева), к тому же называя Нагорный Карабах армянской землёй.

Всего этого оказалось достаточно, для того, чтобы азербайджанские СМИ раздули скандал, а на «Свободу» было оказано давление. При этом «Радио Свобода» практически сразу уволило журналистку Катерину Прокофьеву, хотя сами её вопросы в интервью были нейтральными. При этом, по информации ИА REGNUM, журналистке не было выплачено никакой компенсации, более того, никто даже не объяснил причин увольнения, к тому же, был моментально закрыт доступ к рабочей электронной почте. Материал же был удалён с сайта «Эхо Кавказа», но его копия сохранилась в других изданиях.