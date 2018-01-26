Москва, 26 января, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Около 50 авиарейсов отменено или задерживается вечером 26 января в аэропортах Москвы из-за непогоды, следует из данных онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

На текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 12 авиарейсов и ещё девять рейсов задерживается.

В во «Внуково» отменён один авиарейс и ещё 11 рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается 15 авиарейсов.

Все рейсы из аэропорта «Жуковский» на данный момент следуют по расписанию.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил на 27 января «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра. В предстоящую ночь, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, местами небольшой снег.