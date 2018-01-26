Санкт-Петербург, 26 января, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Петербург готовится к 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В городе пройдут торжественные мероприятия, концерты и акции. В честь памятной даты 27 января дважды зажгут Ростральные колонны. Они будут гореть с 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у Рабочего поселка №1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 года

Весь день ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадники смогут пользоваться метро и наземным транспортом бесплатно.

В 9:30 цветы и венки возложат на Невском проспекте, 14, к табличке об артобстреле. В 11:00 состоятся траурные церемонии на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, на площади Победы, на Невском воинском кладбище «Журавли», у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, к мемориалу Красная Слобода.

В Кировском районе Ленобласти в деревне Марьино откроется музей-диорама «Прорыв». В 10:00 там проведут экскурсию для ветеранов, после чего пригласят их на торжественный митинг «На рубеже бессмертия». Уже к 13:00 вход в музей будет открыт для посетителей.

Новый музейный комплекс «Россия — моя история» подготовил к Дню снятия блокады программу «Дорога жизни» — полномасштабную историческую реконструкцию, выполненную с помощью цифровых технологий. Посетить музей можно будет бесплатно.

К полудню Марсово поле погрузится в атмосферу Ленинграда военных лет. Выставочные площадки разделены на тематически зоны: противотанковая оборона Ленинграда, борьба Красной Армии с артиллерией противника, местная противовоздушная оборона Ленинграда, площадки, посвященные разведчикам Ленинграда и деятельности контрразведки, стрелковому вооружению.

Отдельная площадка будет посвящена женщинам-защитницам города. Каждый желающий сможет увидеть пункт приема и подготовки новобранцев Красной Армии, полевой медпункт, военно-полевой пункт связи с подлинными экспонатами солдатского быта времен войны. Гости и жители Петербурга смогут побывать на интерактивной выставочной площадке противотанковой обороны Ленинграда и увидеть противотанковые пушки, макеты снарядов и противотанковые ежи, военные автомобили, пулемёт Максим и ручной пулемёт, ружья Дегтярёва и Симонова. Гостей накормят полевые кухни.

К 12:00 на Дворцовую площадь приедут ретро-автомобили, которые затем двинутся на Марсово поле. В 19:00 там выступит духовой оркестр, а в 20:00 начнется театрализованная историческая постановка о жизни блокадного Ленинграда в канун полного освобождения от фашистов в 1944 году.

В течение всего дня возле памятного знака Ольги Берггольц на Итальянской улице, 27, будут читать стихи, посвященных Великой Отечественной Войне и блокаде. В акции «Муза блокады» с 11:00 до 17:00 поучаствуют и современные авторы — школьники, студенты. Специалисты поисковых отрядов расскажут о специфике поиска информации об участниках войны в архивах и на специализированных ресурсах.

В БКЗ «Октябрьский» в 15:00 27 января дадут концерт «Ленинградская победа», в котором примут участие знаменитые артисты российской эстрады. Ведущими станут Валерия и Зара, военные песни исполнит в том числе Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. По просьбам ветеранов в 21:00 концерт покажут на местных телеканалах.

Гала-концерты состоятся также в «Мюзик-холле», Академической капелле, «Санкт-Петербургъ Опера». Ещё один концерт 29 января станет подарком городу от Ильи Резника. Поэт выступит со специальной программой «Город детства» и представит новую песню, посвященную Петербургу.

По инициативе студентов БТГУ «Военмех» 27 января в 20:00 у стен Петропавловской крепости пройдет акция «Блокадный свет». Участники выпустят в небо 900 белых и черных шаров, символизирующих 900 блокадных дней и ночей. Каждый из шаров будет снабжен светодиодом, и небо над городом на мгновение разделит скорбь и память Петербурга.

В 21:00 над Петропавловкой и в Пискаревском парке прогремит праздничный салют.

Кроме того, 28 января, в воскресенье, в полдень стартует 49-й традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни».

«Я искренне благодарен коллегам за совместную работу, она нацелена на наших горожан, на оказание помощи пожилым людям и на участие в этом процессе молодежи. Нужно успеть сделать всё возможное для тех людей, которые отстояли наш город: 84 000 жителей блокадного Ленинграда, 7 000 награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Мы должны сделать так, чтобы все ощутили эти дни, этот праздник, это уважение», — заявил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Добавим, накануне на площади Мужества в сквере Блокадников открыли памятник «Мужеству ленинградцев» работы скульптора Евгения Ротанова.