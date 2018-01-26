Душанбе, 26 января, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Таджикистана поручило провести всесторонний анализ вопроса о вступлении страны в Евразийский экономический союз, что ведомства и исполняют. Об этом сегодня, 26 января, на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Таможенной службы при правительстве Таджикистана Азим Турсунзода.

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«Мы не можем говорить, что какой-то союз приносит только какие-то положительные эффекты. Не буду приводить никаких цифр, но из средств массовой информации государств, которые входят в этот Союз (ЕАЭС, — ИА REGNUM ) мы можем сделать вывод, что отношения между странами не совсем однозначные. Поэтому, на сегодняшний день, исходя из специфики нашей республики, мы должны провести очень глубокий анализ», — заявил чиновник.

По его мнению, оптимальный принцип в данном случае «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Стоит отметить, что Таджикистан в течение последних трех лет регулярно заявляет о том, что рассмотрение вопроса о вступлении в ЕАЭС остается в повестке работы соответствующих структур. Однако всякий раз ссылаются на то, что не готовы к какому-либо решению и пока только анализируют итоги вступления в союз Киргизии и Армении.

Согласно выводам аналитиков Евразийского банка развития «Интеграционный барометр ЕАБР — 2017», опубликованным в конце 2017 года, снижается заинтересованность таджикистанцев в потенциальном вступлении страны в ЕАЭС. Тем не менее, Таджикистан по-прежнему лидирует по количеству положительных оценок по поводу присоединения к Союзу.

«В лидерах по доле положительных оценок остается Таджикистан, хотя здесь есть оговорки. Если в 2012 году 76% населения Таджикистана выступало за присоединение своей страны к евразийскому интеграционному объединению, то в последующие годы показатель такой поддержки постепенно снижался, составив в 2017 году 69%. При этом 18% граждан Таджикистана отнеслись в 2017 году к ЕАЭС с безразличием, 10% затруднились с ответом и всего 2% высказались против», — говорится в исследовании.

Напомним, что в январе президент России Владимир Путин направил странам-участницам ЕАЭС обращение в связи с принятым Российской Федерацией с 1 января 2018 года председательством в органах Евразийского экономического союза: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

«Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза (ЕАЭС — ИА REGNUM ) и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при Евразэс», — говорится в тексте обращения.

В апреле 2017 года о том, что Таджикистан изучает возможность получения статуса наблюдателя при ЕАЭС, на полях саммита Союза в Бишкеке заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, этот вопрос обсуждался на высшем уровне в Таджикистане. Несмотря на то, что таджикские власти получают и анализируют информацию, очевидно, что подробнее ознакомиться с деятельностью альянса и его механизмами работы можно будет, получив статус наблюдателя и принимая участие в работе органов ЕАЭС.

По мнению ряда экспертов, статус наблюдателя действительно был бы полезен Таджикистану.

«Никому не хочется расставаться с хотя бы частью своего суверенитета. Поскольку любой союз с более мощным в экономическом отношении государством приведет к добровольной передаче части своих полномочий национальными структурами. <…>

В Таджикистане хорошо понимают, что свободное передвижение товара и рабочей силы, единые тарифы на энергоносители, грузоперевозки могли бы быть хорошим стимулом для экономического развития. Однако при слабой экономике, когда промышленность испытывает большие трудности в выпуске конкурентоспособной продукции, единое таможенное пространство приведет к потере огромных объемов денежных поступлений в бюджет, что губительно может сказаться на качестве жизни. Это не может не пугать правительство», — поясняет эксперт из Таджикистана Негматулло Мирсаидов.

Таким образом, обретение статуса наблюдателя для Таджикистана даст возможность более детально ознакомиться с «кухней» союза и позволит составить мнение об объединении и принять решение о том, насколько необходимо сторонам это вступление, основываясь не на публикациях в средствах массовой информации, которые зачастую либо ангажированы, либо и вовсе недостоверны, а на реальных данных.