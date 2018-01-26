Омск, 26 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Омской области Сергей Попов написал заявление о сложении полномочий. Такое сообщение появилось сегодня, 26 января, в информационном поле Омской области.

Kremlin.ru Виктор Назаров

Теперь в сенаторы от Омской области прочат бывшего губернатора региона Виктора Назарова. 25 января стало известно, что региональный политсовет «Единой России» решил предложить избиркому Омской области кандидатуру Назарова для замещения вакантного мандата депутата Заксобрания.

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При этом Сергей Попов пока не комментирует информацию о своей отставке.

«Сложение полномочий члена Совета Федерации я не комментирую», —цитируетПопова «СуперОмск».

По мнению омского политконсультанта Владимира Лифантьева, для Виктора Назарова Заксобрание — это фактически ступень по направлению в Совет Федерации.

«А нахождение в Совфеде считается условно «почётной пенсией» для политиков. По моему мнению, Назарова в Заксобрание тянут, причём очень настойчиво, потому что фактически один раз он уже отказался от мандата, когда в 2016 году, будучи губернатором Омской области, возглавлял список «Единой России» на выборах в региональный парламент. Тогда он был вынужден написать отказную бумагу, а сейчас ему, чтобы получить сначала место депутата, а затем сенатора, приходится пройти через целую процессуальную историю», — сказал Владимир Лифантьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 января единороссы предложили кандидатуру бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, ушедшего в отставку с этой должности в октябре прошлого года, на пост депутата регионального Законодательного собрания. Мандат депутата Заксобрания стал вакантным в январе 2018 года, после того, как Валерий Бойко был назначен первым заместителем председателя правительства Омской области. При этом Алексей Ермаков и Антон Борисов, входившие в ту же региональную группу, написали заявления об отказе в получении мандата. Кандидатура Назарова, претендующего на кресло областного депутата, направлена на согласование с президиумом генерального совета «Единой России».

Напомним, Виктор Назаров был избран депутатом Законодательного собрания Омской области в декабре 2011 года. В 2012 году Назаров был утверждён в должности губернатора Омской области, в 2015 году выиграл всенародные выборы губернатора региона. В октябре 2017 года ушёл отставку с должности губернатора в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио губернатора Омской области был назначен справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.

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Что касается Сергея Попова, сенатором от Омской области он стал в сентябре 2016 года. Срок его полномочий на этом посту должен был завершиться в сентябре 2021 года. В Совфеде попов представляет законодательную власть Омской области. Напомним, представителем от исполнительной власти региона в Совфеде с сентября 2015 года является Елена Мизулина.