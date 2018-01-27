Москва, 27 января, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В 2018 году в Москве в рамках реновации промышленных зон построят 3,4 млн квадратных метров недвижимости. Об этом 26 января сообщил в своём Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

larchen83 Промзона

«Продолжаем реновацию промзон. Эти, по сути, депрессивные территории занимают 17% «старой» Москвы. В этом году построим там 3,4 млн кв. м недвижимости, причем не только жилье», — пишет Собянин.

Он также добавил, что на территориях бывших промышленных зон уже работают 33 технопарка, которые включают 41 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин озвучил три главных направления развития Москвы. Среди них развитие Новой Москвы, программа реновации жилья и освоение промышленных зон.

В частности, реновация промзон составляет сейчас треть всего строительства в «старой» Москве. Сообщалось, что 3,3 млн квадратных метров (63% от всего объема новостроек) приходится на такие заброшенные промышленные зоны, как Грайвороново, Калошино и другие. 1,1 млн квадратных метров или 24% занимают отдельные участки, выделенные под комплексное освоение. Также к освоению планируются площадки, на территории которых ранее располагались различные базы и склады. Их площадь составляет 145 тыс. квадратных метров или 3% от общего объема новостроек.

Территориально больше всего новых проектов, запланированных к строительству, будут располагаться в трех округах. Их них 40% — в ВАО, 22% — в ЮВАО, 10% — в САО.