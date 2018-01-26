Москва, 26 января, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму внес в Госдуму президент РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«В Госдуму президентом РФ внесен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда», — заявил Володин.

Предполагается, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.

Ранее Госдума приняла закон, предполагающий сделать это только в 2019 году.

С начала текущего года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 9489 рублей, что на сегодняшний день составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения.