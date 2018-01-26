Варшава, 26 января, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Сейм Польши 279 голосами за при 5 голосах против и 130 воздержавшихся принял поправку в закон «Об Институте национальной памяти — Комиссии по преследованию преступлений против Нации», которой введено преследование за пропаганду украинских националистических организаций и руководителей этих структур, а также отрицание геноцида поляков во время Волынской резни. Об этом сообщает польский портал Kresy.pl. Ранее криминальной признавалась только пропаганда «преступлений коммунизма и нацизма».

Twitter / Kukiz'15

Как сообщает издание, больше не будет возможности прославлять в Польше Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или дивизию СС «Галичина» и распространять материалы об их «героических поступках». Всё это повлечет наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. «Это станет ясным сигналом для Украины — в Польше заявлять, что ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были «героями», является преступлением», — заявил депутат сейма Польши Томаш Жимковский.

Преступления украинских националистов в ходе их сотрудничества с III Рейхом понимаются как «действия, совершенные украинскими националистами в период 1925—1950 годов и заключающиеся в применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц или групп населения, в частности, против польского населения… а также участие в истребление еврейского населения и геноцида граждан II Польской Республики на территории Волыни и Восточной Малопольши».

Целью внесения законодательных изменений является «существенное снижение распространения лжи о преступлении геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше». Поправку в закон поддержали все депутаты правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), движения «Кукиз 15» (Kukiz 15), Польской крестьянской партии (PSL), а также независимые.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2016 года сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении жителей II Польской Республики в 1943 — 1945 годах. Позже верховная рада Украины осудила решение сейма Польши о признании Волынской резни геноцидом и восприняла его с сожалением, разочарованием и глубокой озабоченностью.