В Давосе BMW X5 из кортежа Трампа зацепил полицейского: видео
Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В швейцарском Давосе автомобиль сопровождения президента США Дональда Трампа зацепил полицейского. Об этом сообщает 26 января местное издание Blick.
Правоохранитель едва не попал под колеса BMW X5 со швейцарскими номерами, входящего в кортеж американского президента.
В опубликованном изданием ролике видно, что он зачем-то пытался остановить автомобиль, однако тот лишь прибавил скорость и задел полицейского правым крылом. Тот лишь успел смягчить удар, отскочив в сторону.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Швейцарии прошли акции гражданского протеста в связи с ожидающимся прибытием в страну на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе Дональда Трампа.
Местные СМИ сообщали о сотнях активистов, вышедших на улицы во вторник во многих городах страны, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрибуре, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.
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