Давос, Швейцария, 26 января, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В швейцарском Давосе автомобиль сопровождения президента США Дональда Трампа зацепил полицейского. Об этом сообщает 26 января местное издание Blick.

BMW X5 разгоняется перед полицейским

Правоохранитель едва не попал под колеса BMW X5 со швейцарскими номерами, входящего в кортеж американского президента.

В опубликованном изданием ролике видно, что он зачем-то пытался остановить автомобиль, однако тот лишь прибавил скорость и задел полицейского правым крылом. Тот лишь успел смягчить удар, отскочив в сторону.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Швейцарии прошли акции гражданского протеста в связи с ожидающимся прибытием в страну на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе Дональда Трампа.

Местные СМИ сообщали о сотнях активистов, вышедших на улицы во вторник во многих городах страны, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрибуре, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.

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