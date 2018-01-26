Екатеринбург, 26 января, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в «Президентском центре Б. Н. Ельцина» («Ельцин-центр») откроется Клинический институт репродуктивной медицины. Учреждение будет располагаться на пятом этаже и займёт 1100 квадратных метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Красная Весна Ельцин Центр. Екатеринбург

В клинике будут работать дневной стационар, кабинеты врачей акушеров-гинекологов и узких специалистов, лаборатории, операционные, палата интенсивной терапии и банк спермы. В институте будут наблюдать беременных женщин, а также оказывать услуги по суррогатному материнству. Открытие медицинского учреждения состоится 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Фонда первого президента России, дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева обсудили вопросы развития «Ельцин-центра».

Напомним, что «Президентский центр Б. Н. Ельцина» открылся в ноябре 2015 года. За два года работы, помимо музейной экспозиции, в «Ельцин-центре» открылись книжный магазин, отдел сотовой связи, бар, ресторан «БарБорис», магазин одежды, фитнес-центр и гипермаркет.