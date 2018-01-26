Москва, 26 января, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий штрафы за нарушения при продаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, передает корреспондент 26 января. Наказывать будут и за подделку, и за спекуляцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Наказание составит до 25-кратной стоимости билетов. Штраф 150 тыс. рублей и запрет на работу на 90 суток предусмотрен для тех, кто будет заниматься предпринимательской детальностью без образования юридического лица.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Казань.