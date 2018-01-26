Екатеринбург, 26 января, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге родители учащихся гимназии №37 требуют возвращения платной раздевалки для школьников. Они создали инициативную группу и подготовили обращение к главе родительского комитета гимназии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kypigarderob.ru Гардероб

В ходе обсуждения сторонники платной раздевалки напомнили о том, что работница гардероба следила за вещами детей и сушила их при необходимости. Также они высказали нелестные эпитеты в адрес родителей, которые пожаловались на появление в школе ещё одной дополнительной «услуги», после чего платные раздевалки для школьников стали вновь бесплатными, сообщает EANews.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что на данный момент в гимназии продолжается проверка, в ходе которой уже установлено, что для 202 учащихся отсутствовала бесплатная раздевалка.

«Для учащихся установлены четыре раздевалки, две из них платные. Всего в первую смену учится 850 школьников, а в бесплатных раздевалках 648 крючков. То есть не все учащиеся первой смены имеют возможность разместить одежду в бесплатных раздевалках, что является нарушением их прав», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии №37 города Екатеринбурга были оборудованы платные гардеробы для детей, а ежемесячная плата за услугу составила 150 рублей.

Часть родителей пожаловалась на подобное разделение детей по имущественному признаку, а также заявляли о том, что введение платных раздевалок побуждает других родителей воспользоваться услугой. Также родители сообщали о том, что ежегодно приходится сдавать по пять тысяч рублей на уборку помещений школы и охрану. Итогом демарша стала прокурорская проверка.

Читайте также: Сегрегация учеников? На Урале проверяют платный гардероб одной из школ