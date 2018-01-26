Москва, 26 января, 2018, 09:14 — ИА Регнум. 15 января в первой половине дня рынок нефти чувствовал себя прекрасно. Обосновавшись над уровнем $70. Котировки Brent обновили максимумы декабря 2014 года на уровне $70,77, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако в этой зоне актив натолкнулся на оффера и в конечном итоге спустился на отрицательную территорию.

«Коррекция изначально была вызвана техническими факторами — на новой волне роста пришла фиксация прибыли. Но усилило давление на Brent повсеместное восстановление доллара в качестве реакции на заявления Трампа, который на контрасте с минфином высказался в пользу сильной валюты», — пояснил эксперт.

В последнее время долларовый фактор оказывал существенную поддержку нефти и сырьевым товарам в целом. И реакция рынка энергоносителей на его покупки была довольно энергичной.

«Но вопрос в том, насколько хватит запала «американца», который с фундаментальной точки зрения остается слабым, тогда как на рынке нефти по-прежнему превалируют оптимистичные настроения», — полагает Мащенко.

Соответственно, стратегия покупок Brent на спадах остается актуальной. Таким образом, как минимум, актив вряд ли покажет сильную просадку, особенно на фоне рисков возвращения продаж доллара.

«При этом потенциал роста котировок черного золота в краткосрочной перспективе будет ограниченным, и пока цены остаются ниже уровня $70, понижательные риски будут превалировать», — считает эксперт.

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