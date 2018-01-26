Москва, 26 января, 2018, 09:07 — ИА Регнум. 25 января рубль без особого труда дотянул до максимумов середины 2015 года. Этот день выдался более чем плодотворным для российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В очередной раз рублю помогли покупки нефти и продажи доллара. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте коснулась минимума на 55,54 рубля, обосновалась у отметки 55,70 рубля», — отметил эксперт

Все условия на рынке способствовали новому рывку российской валюты. Это и доллар на новых трехлетних минимумах, павший жертвой вербальных интервенций администрации США, и ралли нефти к новым максимумам декабря 2014 года на отметке 70,77, и пик налоговых выплат. Учитывая такой букет факторов, эта динамика выглядела оправданной.

«Но после закрытия российских площадок произошли большие перемены настроений. Доллар резко выстрелил вверх по всему спектру рынка в ответ на заявления Трампа о том, что комментарии Мнучина были вырваны из контекста, и Америке нужна сильная валюта.

Восстановление доллара спровоцировало разворот на рынке нефти, и котировки Brent ушли в «минус», утратив отметку $70», — пояснил Ковалев.

В свете такого развития событий уже на старте торгов следует ожидать открытия пары доллар/рубль гэпом вверх, с возвращением выше уровня 56 рублей. Такому сценарию будет способствовать и фактор окончания недели.

«Рубль откровенно перекуплен, и на рынке может найтись немало игроков, которые перед наступлением выходных захотят зафиксировать прибыль», — считает эксперт.

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