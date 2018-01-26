Сеул, 26 января, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Масштабный пожар в одной из больниц Южной Кореи привел к гибели по меньшей мере 41 человека, сообщает 26 января Agence France-Presse.

skeeze Пожар

Помимо погибших более 80 человек пострадали. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшее время в Южной Корее должны начаться Зимние Олимпийские игры.

Инцидент вызовет обеспокоенность по поводу безопасности на масштабном международном мероприятии.

Возгорание произошло в шестиэтажном здании, в котором располагалась больница, а также дом для престарелых.

Первоначально число погибших было значительно ниже, однако оно начало увеличиваться после того, как умирать начали те, кто первоначально вырвался из охваченного огнем здания.

Напомним, в декабре 2017 года в Южной Корее произошел другой трагический случай. В фитнес-клубе в городе Йечхон, также произошло возгорание, в результате которого погибли 29 человек. Причиной стало не соблюдение техники безопасности.