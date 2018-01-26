Лозанна, Швейцария, 26 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не стал дисквалифицировать американского легкоатлета Гила Робертса, уличённого в употреблении допинга. Об этом 25 января сообщается на сайте CAS.

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Напомним, чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в легкоатлетической эстафете 4×100 метров Гил Робертс был уличён в употреблении допинга. В марте 2017 года в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество пробенецид.

Робертс объяснил, что его подруга из-за болезни принимала лекарство, содержавшее пробенецид, а в день допинг-теста поцеловала его. По словам Робертса, запрещённое вещество попало в его организм через поцелуй.

Американская арбитражная ассоциация, рассматривавшая дело, не стала его дисквалифицировать, заявив, что спортсмен смог доказать отсутствие своей вины.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на решение американской инстанции. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию, посчитав, что небольшое количество пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса.