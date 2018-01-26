Москва, 26 января, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по курсу рубля открылись 25 января резким ростом против иностранных валют на фоне общего ослабления американской валюты и дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара просел в моменте до 55,82 руб., курс евро — до 69,17 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Рубль усилил укрепление к доллару и ослабился к евро на вечерних торгах после пресс-конференции М.Драги. На фоне сохраняющегося давления на доллар США пара евро/доллар достигла максимальной отметки за три года 1,2537. Курс доллара упал до 55,72 руб. Кус евро восстановился до 69,89 руб.

После закрытия торгов в Европе доллар США резко подорожал против основных валют. Поводом для покупок доллара стало интервью CNBC с Дональдом Трампом, в котором он сообщил, что участники рынка неверно интерпретировали выступление министра финансов США Стивена Мнучина, вырвав комментарий о слабом долларе из контекста.

Нефть подешевела на 1,82%, до 69,95. Курс доллара вырос до 55,93. Курс евро упал до 69,10 на фоне ослабления евро на форекс. Спекулянтам интересна на рынке волатильность.

Министр финансов США её значительно повысил и сейчас неважно правильно рынок интерпретировал его выступление или нет. На его заявлениях доллар значительно ослабился. Кто-то на этом хорошо заработал, а кто-то потерял.

Сегодня, 26 января, Brent стоит $70.24 (+0.21%). Укрепление доллара на американской сессии — это лишь коррекция. Перелома его нисходящего тренда не наблюдается.

Чтобы курс доллар поднялся до 56,20 руб., цене на Brent нужно опуститься до $69,45. Плюс к этому коррекция по доллару на торгах в Европе должна продолжиться, иначе спекулянты, опять начнут его массированно продавать на американской сессии.

Пара доллар/рубль достигла значимого уровня поддержки 55,80 руб., которая 26 января способна отразить наступление продавцов.

Напомним, 25 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 24 коп. (-0,44%), до 55,92 руб., курс евро — на 6 коп. (+0,09%), до 69,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+23,5%), евро/рубль — 514,1 млн евро (+19,83%).

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