Вашингтон, 26 января, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Прогноз по суверенному рейтингу России улучшен до позитивного, сообщили в пресс-службе международного рейтингового агентства Moody's.

Iib.int Moody's

Долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России подтверждены на уровне «Вa1» (в категории «Ва» этой высший уровень).

«Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени, и были проведены корректировки фискальной политики правительства», — сообщили в пресс-службе.

Также Moody's повысило уровни:

странового рейтинга валютных обязательств до «Baa3/P-3» с «Ba1/NP»;

рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до «Baa2» с «Baa3».

Потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте оставлен на уровне «Ba2/NP».

Напомним, 25 января аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил, что нефтяные цены растут четвертую торговую сессию подряд. Поддержку нефтяных цен обеспечивают «ограничение добычи в рамках ОПЕК+, обвальное падение американского доллара и сокращение запасов в США».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года РФ поднялась на одну позицию и заняла 26-е место из 80 в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала U.S. News & World Report.