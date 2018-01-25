Ереван, 25 января, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Законопроектом «О структуре и деятельности правительства», который в случае принятия вступит в силу 9 апреля 2018 года, когда завершатся полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна, и страна окончательно прейдет на парламентскую форму правления, предусмотрены некоторые изменения в структуре правительства Армении. Министерство юстиции представило сегодня, 25 января, законопроект на суд общественности.

Photolure Серж Саргсян и Карен Карапетян

В частности, в составе правительства будет внедрена должность первого заместителя премьер-министра. В связи с этим, в сформированном в апреле 2018 года правительстве будет назначен премьер-министр, его первый заместитель и двое других вице-премьеров. При этом количество министерств не изменится, как и сейчас их будет 18.

Согласно законопроекту, новое правительство формируется в течение 15 дней после назначения премьер-министра. Премьер-министр со вступлением в должность в течение пяти дней представляет президенту республики письменную рекомендацию о назначении кандидатов на должность первого вице-премьера, двух заместителей премьер-министра и министров. В предложении указываются фамилия, имя, отчество кандидата и соответствующая должность.

Назначение членов Правительства новый законопроект несколько усложняет: президент республики после представления документов в течение трех дней подписывает указ о назначении кандидата на должность члена правительства или же обращается в Конституционный суд. Члены Конституционного суда должны проверить кандидата на соответствие назначаемой должности.

Правительство считается сформированным, если назначено не менее двух третей его членов. Член правительства принимает на себя полномочия после публикации указа президента республики. Согласно новому законопроекту, члены правительства после вступления в свою должность принимают присягу в присутствии президента в его резиденции. Президент вносит изменения в состав правительства по рекомендации премьер-министра.

Законопроект также предусматривает основания для отставки премьер-министра: если он утратил гражданство Республики Армения, приобрел гражданство другого государства или нарушил требования несовместимости по настоящему закону. Должность премьер-министра считается вакантной в связи с кончиной действующего премьер-министра, также в связи со вступившим в силу обвинительным заключением в отношении премьер-министра и решением о его признании недееспособным, частично дееспособным или безвестно отсутствующим.

Если премьер-министр в течение пяти дней после своего назначения не предложит президенту кандидатов на минимум две трети должностей, будет считаться, что он подал в отставку. В случае отставки премьер-министра президент немедленно подписывает указ о принятии отставки правительства.

Законопроект также определяет полномочия главы правительства и сферу деятельности. Премьер-министр руководит правительством, координирует работу членов кабинета министров, следит за реализацией основных направлений внутренней и внешней политики правительства и обеспечивает единство его деятельности. Он также принимает решения по вопросам организации деятельности правительства, дает указания и определяет сферу деятельности, координируемой каждым вице-премьером. По предложению министров премьер-министр определяет число заместителей министров, назначает заместителей министров, утверждает уставы министерств и число сотрудников. Первый заместитель премьер-министра может заменить премьер-министра во время его отсутствия.

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Согласно новому законопроекту, заседания правительства будут также созываться один раз в неделю, их будет вести премьер-министр. Присутствовать на заседаниях могут руководители аппаратов президента, парламента, структур в ведении правительства и премьер-министра, пресс-секретарь премьер-министра и другие приглашенные главой кабмина лица.

Законопроект после 8 февраля будет представлен правительству, а позже — на рассмотрение парламента.

Согласно армянской прессе, должность первого вице-премьера, которая не предусмотрена Конституцией, вводится специально для действующего премьер-министра Армении Карена Карапетяна. В Армении практически никто не сомневается, что действующий президент страны Серж Саргсян после 9 апреля возглавит правительство.

По новой Конституции, которая была принята в декабре 2015 года, предусмотрены должности трех вице-премьеров. Должность первого вице-премьера Основным законом не предусмотрена. Некоторые юристы считают, что внедрение должности первого вице-премьера Конституции не противоречит.