Бишкек, 25 января, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Воздержаться от поездок в ряд российских городов на время проведения Чемпионата мира по футболу рекомендует министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана своим согражданам. Об этом сегодня, 25 января, сообщает «Авеста».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве пояснили, что в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в связи с проведением ЧМ-2018 в России иностранные граждане будут обязаны вставать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия. Это коснется прибывающих в этот период иностранцев в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск и Сочи. Таким образом, минтруда настоятельно рекомендует соблюдать требования, либо вовсе отказаться от посещения перечисленных российских городов в указанный период.

«Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, аналогичные рекомендации таджикистанцам были даны и на время проведения в России матчей Кубка конфедераций FIFA 2017. Прибывающие в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань иностранцы также обязаны были вставать на миграционный учет в течение суток с момента въезда.

Отметим, что в остальное время, согласно межправительственным договоренностям, у граждан Таджикистана есть 15 суток, в течение которых они имеют право оформить регистрацию в России.

По разным оценкам, в России находятся порядка 1 млн граждан Таджикистана. Большинство из них — трудовые мигранты.