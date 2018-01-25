Баку, 25 января, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В ноябре 2017 года из Азербайджана в Турцию экспортировано 575,02 млн кубометров природного газа.

Газопровод

Как передает Report со ссылкой на управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), доля азербайджанского газа составила 10,55% общего газового импорта Турции в течение месяца. Азербайджан занимает третье место в списке стран-поставщиков газа Турции.

В целом Турция в ноябре импортировала 5,448 млрд кубометров газа. Из них объемы импорта по трубопроводам составили 4,043 млрд кубометров, доля сжиженного газа (LNG) — 1,405 млрд кубометров. За отчетный период Турция импортировала 2,679 млрд кубометров газа из России, 789 млн кубометров — Ирана, 418 млн кубометров — Катара, 409 млн кубометров — Алжира, 196 млн кубометров — США, 175 млн кубометров — Норвегии, 107 млн кубометров — Нигерии, 98 млн кубометров — Тринидада и Тобаго.

В марте 2001 года Азербайджан и Турция подписали газовое соглашение, предусматривающее экспорт в Турцию газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Первые поставки азербайджанского газа в рамках данного проекта начаты в 2007 году.