Владимир, 25 января, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Во Владимирской области бывший чиновник управления Федеральной налоговой службы подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что он предлагал покровительство директору ювелирного завода. За это чиновник якобы попросил ювелирные изделия и деньги на общую сумму в 1,1 млн рублей, сообщила 25 января пресс-служба МВД России.

Марина Каширская ИА REGNUM Ювелирные изделия

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

«Мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также установлению иных лиц, причастных к коррупционной схеме, продолжаются», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января по подозрению в совершении преступления по аналогичной статье был задержал бывший глава регионального УФНС Сергей Кошелев. Никакие подробности дела СУ СК РФ по Владимирской области раскрывать не стало.

Напомним, что Сергей Кошелев ушел с поста главы налоговой службы в апреле 2017 года. Увольнению предшествовала информация о серьезных нарушениях со стороны чиновника.

Между тем сейчас в регионе расследуются уголовные дела о получении взяток в отношении и других высокопоставленных чиновников. К примеру, экс-заместитель главы региона Дмитрий Хвостов подозревается в получении взяток на сумму в 16 млн рублей. Также во взятках подозревается замгубернатора Елена Мазанько и экс-глава ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктор Шляхов. В отношении последнего возбуждено четыре уголовных дела.