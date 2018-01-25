Ростов-на-Дону, 25 января, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Судьба платного парковочного пространства в Ростове-на-Дону не первый год волнует автовладельцев. Напуганные высокими тарифами горожане в настоящее время имеют возможность пользоваться стоянками абсолютно бесплатно, так как за 1,5 года реализации проекта региональное управлении ГИБДД так и не получило право штрафовать «зайцев», сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Терминал для оплаты парковки

Отвечая в ходе пресс-конференции на вопросы журналистов, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что механизмы запуска проекта в полном объёме будут найдены. Этими вопросами занимаются в том числе депутаты донского парламента.

«Реализация этой программы без соглашения с МВД на данном этапе либо неэффективна, либо, возможно, даже не нужна. Хотя я считаю, что мы должны развивать платные парковки, и это тоже должно быть в системе транспортного обслуживания Ростова-на-Дону и крупных городов. Есть два пути, по которому мы сегодня идём. Один из них — это продолжение работы с МВД, подписание соглашения, оно подписано с Москвой и частично действует по некоторым направлениям в Санкт Петербурге. А вторая часть — это корректировка самого законодательства. И депутаты Законодательного собрания области сегодня над этим работают. Действительно, чтобы город мог правильно организовывать, а затем управлять этим процессом, они должны получить информацию, в том числе доступ к персональным данным. В противном случае это пустая работа и трата денег», — подчеркнул донской глава.

Напомним, запуск проекта по организации платного парковочного пространства в Ростове-на-Дону произошёл в сентябре 2016 года после нескольких месяцев обсуждений. Инвестором проекта выступило ООО «Ростовское парковочное пространство». Согласно утверждённому тарифу, автовладелец должен заплатить 35 рублей за час парковки в будни с 8:00 до 20:00. Предварительные расчёты показали, что программа должна приносить в казну города-миллионника более 500 млн рублей. Но заработать удалось мизер — с сентября 2016 года по апрель 2017 года прибавка в бюджете за счёт паркинга составила 1,6 млн рублей.

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Платные парковки в Ростове-на-Дону: нарушителям закон не писан

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2017 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв отметил, что платное парковочное пространство находится вне компетенции региональной Госавтоинспекции, а сам проект не работает и существует формально.

«Наша задача — заставить её работать. И когда будет подписано соглашение (с ГУ МВД России по Ростовской области о взимании штрафов за неуплату стоянки. — Прим. ИА REGNUM ) — не знаю. Но чем быстрее, тем лучше. Я в этом заинтересован, наверное, больше других. Во-первых, для того, чтобы каким-то образом сдвинуть в сторону решения вопрос пробок. Нам надо эту систему довести до ума и логического завершения», — прокомментировал ранее Кушнарёв.

Сити-менеджер тогда также добавил, что хотел бы ускорить подписание договора с полицией, но в 2017 году этого так и не произошло.

В настоящее время парковочная сеть включает в себя 6 тыс. платных машиномест.

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