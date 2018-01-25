Курск, 25 января, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В Курской области буферная зона вокруг Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина поставлена на федеральный кадастровый учет и внесена в карту Росреестра. Об этом заявил директор заповедника Николай Малешин.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес — народное добро

«Наконец ее официально признают. Первые 350 страниц выписки из кадастрового учета у меня в руках! Заповедник может запретить стройку вокруг своих земель», — написал Малешин на своей странице в соцсети.

По словам директора заповедника, вопрос о регистрации буферной зоны находился на контроле администрации региона, полпреда президента в ЦФО и администрации президента. По мнению Малешина, опыт Курской области может стать юридическим прецедентом для других заповедников.

Заповедник имени Алехина входит в число 34 российских государственных природных заповедников, включенных во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года стало известно, что рядом с буферной зоной заповедника агрохолдинг «Мираторг» планирует построить свинокомплекс. Против этого выступило руководство заповедника, а также жители населенных пунктов Курского района, которых поддержали ОНФ и «Гринпис».

Хотя представители агрохолдинга заверили курян, что будут следовать букве закона и соблюдать все нормы, договориться сторонам не удалось, и администрация Курской области рекомендовала построить запланированный объект на другом участке. При этом ранее курские власти признавались, что привлечь такого крупного инвестора региону стоило больших усилий.