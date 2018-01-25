Москва, 25 января, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Варшава попыталась проигнорировать праздник освобождения Польши от немецкой оккупации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Разрушенная Варшава. 1945

«К сожалению, польские средства массовой информации этому мероприятию практически внимания не уделили. Впрочем, как и в прошлом году. 17 января исполнилось 73 года со дня освобождения Польши от немецкой оккупации», — заявила Захарова.

Она отметила, что ряду польских ветеранских организаций, которые проводили мемориальные мероприятия по этому поводу, не разрешили возлагать венки к могиле неизвестного солдата в Варшаве. В то же время на фоне борьбы с собственным прошлым остаются немногочисленные представители местных властей, которые не допускают «столь очевидного искажения и девальвирования» польской истории, добавила она.

«Вызывает сожаление, что польские власти лишают людей столь важного и светлого праздника в их истории. Вместо того чтобы культивировать гордость у молодого поколения за предков, отдавших жизнь за родину бок о бок с Красной армией, сражавшихся за победу над фашизмом, людям навязывают ценности, приоритеты иные, а иногда и явно противоречащие, заставляют забыть о реальном прошлом. Отрадно, что несмотря ни на что, в Польше ещё можно увидеть торжество исторической справедливости, однако то, какому прессингу приходится противостоять на сегодняшний день отважным людям, остаётся только догадываться», — заявила дипдомат.

«Ещё раз поздравляем всех ветеранов, воевавших на этом фронте. С праздником, с Победой. Ваш подвиг не забыт», — заключила Захарова.

17 января 1945 года Варшава была освобождена от немецкой оккупации войсками 1-го Белорусского фронта при участии первой армии Народного войска польского. Операция по освобождению столицы Польши проходила с 14 по 17 января в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции.