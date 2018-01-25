Москва, 25 января, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Безработица в России в декабре 2017 года сохранилась на уровне октября-ноября и составила 5,1%. Такие данные приводятся в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России» за минувший год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В декабре 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15−72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

При этом сообщается, что по данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч человек получали пособия по безработице.

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Численность экономически активного населения в декабре 2017 года, по оценкам Росстата, составила 76,5 млн человек, или 52% от общей численности населения России.

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