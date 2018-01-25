Москва, 25 января, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Ряд государств намерены создавать препятствия для свободного волеизъявления граждан России на выборах президента России 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Мы с сожалением отмечаем, что не все страны, в том числе считающие себя демократическими, идут нам навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», — заявила Захарова.

В частности, речь идёт о Латвии и Эстонии. В отличие от практики прошлых лет, они отказали России в организации выездных голосований за пределами загранучреждений, указала она.

«Например, Вильнюс затягивает с ответом на наш запрос об открытии дополнительных участков в городах компактного проживания российских граждан… С 16 ноября 2017 года мы так и не получили ответ на нашу официальную ноту», — пояснила дипломат.

«Мы также располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я бы хотела напомнить ещё раз, что такие попытки будут жёстко пресекаться, и если они не перестанут предприниматься, мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», — добавила Захарова.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.