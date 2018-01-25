Псков, 25 января, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Депутаты Псковского областного собрания сегодня, 25 января, вновь отклонили законопроект депутата Льва Шлосберга («Яблоко») о возвращении прямых выборов главы города в Пскове и Великих Луках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в поддержку иницитивы Шлосберга выступила только парламентская оппозиция — всего за возвращение прямых выборов проголосовали 10 депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

При этом накануне, 24 января, у парламентариев законодательного комитета Псковского областного собрания мнения о поддержке законопроекта разделились поровну: «за» проголосовали четверо депутатов от оппозиции («Яблоко», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»), четверо депутатов от «Единой России» выступили против. Законопроект всё же не был рекомендован к принятию на сессии парламента.

«Двухглавая система самоуправления показала свою закрытость, непрозрачность и неспособность к изменениям, выборы превращены по сути дела в фарс», — заявил Лев Шлосберг.

Он особо отметил неподконтрольность назначенных парламентами глав администраций обществу, избирателям, недостаточность парламентского контроля за их деятельностью.

С точки зрения депутатов «Единой России», напротив, механизм отзыва всенародно избранного мэра «фактически не существует», даже если он не справляется с обязанностями.

Главы Великих Лук Николай Козловский и Пскова Иван Цецерский так же, как и в 2017 году, возразили против принятия законопроекта — соответствующие письма они направили в региональный парламент в январе 2018 года.

«Я буду вносить этот законопроект до тех пор, пока жителям Пскова и Великих Лук не будет возвращено право прямых выборов главы города — право, которым обладают все жители муниципальных районов Псковской области», — заявил Лев Шлосберг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с аналогичной инициативой лидер фракции партии «Яблоко» выступал летом 2017 года — она была отклонена большинством голосов депутатов областного собрания 6 июня. Тогда в поддержку законопроекта высказались восемь депутатов. Повторное внесение законопроекта по регламенту Псковского областного собрания депутатов стало возможным через шесть месяцев после отклонения предыдущего.

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Напомним также, что в Псковской области главы муниципальных районов избираются на прямых выборах, однако в крупнейших городах региона — Пскове и Великих Луках — право избирать главу муниципалитета на прямых выборах отменено областным законом.