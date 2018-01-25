Екатеринбург, 25 января, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» организовали в центре города световое шоу. Таким образом они напомнили горожанам и администрации Екатеринбурга о снесённой пять лет назад «Краснознамённой группе», установленной на Плотинке за вклад уральцев в Победу, передаёт ИА REGNUM.

Артём Брусницын Акция с использованием лазерных лучей в Екатеринбурге

В ходе акции с использованием лазерных технологий на недостроенной телебашне, которую также вскоре снесут, появились надписи: «2013 Краснознамённая группа», «2018 Телебашня и цирк?», «Остановитесь пожалуйста». Также появлялись надписи в виде хештегов: #КЗГ и #МояБашня.

Напомним, что в 1973 году Свердловск (ныне Екатеринбург) и его жители были награждены высшей государственной наградой, Орденом Ленина, за вклад в развитие науки, промышленности и Победу в Великой Отечественной войне. Спустя год на Плотинке в центре города была установлена «Краснознамённая группа», на которой располагалась увеличенная копия награды.

«Мне трудно объяснить, чем руководствовались городские власти, когда избавились от Ордена Ленина под предлогом реставрации, а затем варварски снесли «Краснознамённую группу». Видимо, им стыдно за наше великое прошлое, когда мы гордились прорывными научными открытиями и достижениями в освоении космоса, а не количеством торговых площадей на душу населения. И мы в очередной раз напоминаем о том, что власти обещали прислушаться к мнению людей, а значит, вернуть памятник. Сегодня много говорится об уважении к истории, о национальном примирении. Но в нашем городе слова расходятся с делом: сносятся памятники, переименовывают улицы. Более того, процессы десоветизации не остановлены, а только нарастают. И, как верно подметил один из экспертов «Гражданского комитета в защиту исторического достоинства», некоторые чиновники мэрии Екатеринбурга более органично смотрелись бы в Прибалтике или на Украине», — сообщил участник мероприятия.

Также участники акции сообщили, что в полдень 27 января намерены провести пикет-выставку, посвящённую «Краснознамённой группе» и рассказывающую о том, кто и как снёс монумент и что было предпринято для того, чтобы вернуть памятник на историческое место.

Как сообщало ИА REGNUM, «Краснознамённая группа» в Екатеринбурге была снесена в ночь с 25 на 26 января 2013 года. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности потребовали вернуть монумент на место. В администрации города заявили, что после реставрации учтут мнение горожан.

Артём Брусницын В 2013 году была снесена Краснознамённа группа в Екатеринбурге

В течение последующего времени были проведены многочисленные опросы (в том числе на сайте мэрии), которые показали, что горожане выступают за возвращение «Краснознамённой группы». Известные в Екатеринбурге люди и почётные жители города и области (всего более 100 человек) подписали открытое письмо за восстановление монумента на Плотинке, которое было отправлено администрации города.

Однако до сих пор чиновники мэрии игнорируют общественное мнение и результаты опросов, уклоняясь от данных ранее обещаний.

С момента сноса активисты «Сути времени» ежегодно устраивают различные акции как в день награждения города Орденом Ленина (16 ноября), так и в день сноса «Краснознамённой группы». Так, в январе 2017 года на льду городского пруда появилось 15-метровое изображения памятника, а 16 ноября общественники «оживили» монумент, построившись в каре на Плотинке с красными знамёнами, символизирующими «Краснознамённую группу».

Артём Брусницын Остановитесь пожалуйста

Отметим, что в 2018 году начались работы по сносу недостроенной телевизионной башни. Её строительство было начато ещё в СССР в 1983 году. В 1991 году из-за отсутствия средств стройку заморозили. За это время телебашня также стала одним из символов Екатеринбурга.