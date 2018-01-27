Кабул, 27 января, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация с западным умиротворением Афганистана, длящаяся уже 16 лет, привела к очередному тупику. Вопрос теперь может быть поставлен только о том, как добиться в ходе переговоров того, что не смогла сделать американская оккупация. О ситуации в Афганистане рассказывает автор ИА REGNUM Никита Мендкович.

Dennis2775 Пулеметная точка в горах. Афганистан

В последние два года ситуация с продвижением исламистских радикалов в Афганистане развивается катастрофически. Достаточно сравнить территорию, оказавшуюся под контролем боевиков, и количество населения, на этой территории проживающего. В 2017-м к таковым можно отнести до 30% как территории, так и населения Афганистана, и всё это творится при наличии американского контингента в стране и мощнейшей финансовой накачки афганских силовых структур, насчитывающих 350 000 человек.

Стоит признать очевидное: предпринятые западными странами меры не работают, власть в Афганистане выскользает из рук США и их союзников. При этом речь идет как о традиционном для Афганистана «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и о возрождающемся на территории этой страны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем больший вес приобретает предложенный Россией переговорный процесс, так называемый московский формат. Стартовавшие в конце 2016 года переговоры включают Афганистан, Китай, Индию, Пакистан и Иран. Почему именно такой формат способен принести положительный итог?

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