Москва, 25 января, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 25 января чувствует себя превосходно и остается в области отличных настроений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Сегодня днем баррель Brent стоит $70,80 (+0,4%). За «бочку» легкой нефти WTI на рынке дают $66,04 (+0,6%).

«Инвесторы, сравнив накануне статистику по запасам энергоносителей от Американского института нефти и минэнерго США, пришли к выводу о «бычьих» сигналах для черного золота, и ралли расширилось», — отметила эксперт.

По официальным данным, запасы нефти снизились за неделю к 19 января на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов расширились на 3,1 млн баррелей и 0,6 млн баррелей соответственно.

«Дальше все развивалось по необычному сценарию: каждую неделю рынок сравнивает отчет минэнерго с таким же, но неделей ранее», — пояснила Бодрова.

В этот раз все было не так: инвесторы сопоставили наблюдения API и EIA и увидели вполне «бычьи» составляющие последнего ‑ и тут же воспользовались этим.

«Стоит наблюдать за уровнем в $71 за баррель Brent. Если по итогам недели нефть закрепится выше, на следующей рост до $72 продолжится», — считает эксперт.

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