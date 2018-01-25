Москва, 25 января, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В рублевых парах 25 января продолжается победоносное шествие российской валюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«В пользу «россиянина» продолжают играть известные катализаторы: от дорогой нефти до налогового периода в РФ», — полагает эксперт.

Падение доллара США в паре с евро на мировой арене до новых трехлетних минимумов не могло остаться за пределами внимания российских инвесторов.

«Кроме того, отечественные ОФЗ пользуются спросом, и только увенчивает потребность в рублях на внутреннем рынке», — отметила Бодрова.

В общем, последние несколько дней в перечне факторов, способствующих укреплению рубля, ничего не меняется.

«Доллар США завершит сегодняшний день, 25 января, внутри отметок 55,75−56,35 руб., евро — в границах 69−69,85 руб.», — считает эксперт.

Доллар США днем торгуется по 55,88 руб. (-0,5%). Евро стоит 69,30 руб. (-0,5%). Официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 26 января, составляют 55,92 руб. за американскую валюту (понижен на 46 копеек) и 69,45 руб. за евро (повышен на 1 копейку).

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