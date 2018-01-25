Ереван, 25 января, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Главой Совета безопасности Республики Армения будет премьер-министр Армении. Правительство Армении сегодня, 25 января, одобрило изменения в закон «О формировании и деятельности Совета безопасности». В настоящий момент Совет национальной безопасности Армении возглавлял президент страны.

president.am Заседание Совета национальной безопасности Армении

Как отметил министр юстиции Армении Давид Арутюнян, новой Конституцией, а также переходом к парламентской форме правления предусмотрено изменение состава, а также порядка формирования и деятельности Совета безопасности Армении.

Он также проинформировал, что в результате конституционных изменений Совет национальной безопасности был переименован в Совет безопасности.

По словам министра, предлагаемым законопроектом также закреплено, что Совет безопасности определяет основные направления оборонной политики. Кроме того, в соответствии с изменениями в Конституции, главой Совета безопасности Республики Армения становится премьер-министр, а порядок формирования и деятельности Совета определяется законом.

Согласно закону, в состав нового Совета безопасности войдут премьер-министр Армении, первый вице-премьер-министр, секретарь Совета безопасности, министры обороны, иностранных дел, глава Службы Национальной безопасности, начальник Полиции и глава Генштаба.

Таким образом в новый состав Совета безопасности больше не будут входить президент, председатель парламента, глава Конституционного суда, генеральный прокурор.