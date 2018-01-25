Москва, 25 января, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Госдума пригласит на выборы президента РФ иностранных наблюдателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, приглашаются наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

«Мы приглашаем на выборы президента наблюдателей от международных организаций — ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ и Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. Приглашения направляются согласно рекомендациям Центризбиркома РФ. Мониторинговую миссию ПАСЕ приглашать не будем как и на выборы в Госдуму в 2016 году», — отметил Слуцкий.

Выборы президента РФ состоятся в марте 2018 года.