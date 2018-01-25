Минск, 25 января, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Каждый год бюджет Белоруссии недополучает около ста миллионов долларов, также за счёт сокращения на 26 тысяч количества индивидуальных предпринимателей лишились работы и рядовые граждане. Такой вывод делает республиканское общественное объединение «Перспектива» из данных, предоставленных Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто, Канада

«Действие указа № 222 привело к тому, что бюджет ежегодно недополучает порядка 100 млн долларов в год и страна лишилась более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест. По нашим оценкам создание такого количества рабочих мест обойдётся стране не менее чем в 100 млн долларов (одно место — минимум $4000). И это без учёта 2017 года, который на наш взгляд будет ещё более провальным, чем предыдущие», — говорится по поводу ответа Белстата в открытом обращении объединения, подписанном председателем совета «Перспективы» Анатолием Шумченко.

Из ответа Белстата выяснилось, что в Белоруссии с 2011 по 2016 год стало на 26 тысяч индивидуальных предпринимателей меньше, чем до этого, в процентах сокращение количества ИП составило 26%. В Гродненской области этот показатель достиг 30,6%, в Витебской — 34,6%. В «Перспективе» предполагают, что если так продолжится и дальше, то к 2028 году в республике почти не останется ИП, а в Витебской и Гродненской областях это может произойти и вовсе на несколько лет раньше.

Падение выручки в этом секторе бизнеса в период с 2014 по 2016 год составило чуть более $673 млн, а это на 35,4% меньше, чем до 2014 года. Витебская область снова оказалась лидером по этому показателю (уменьшение выручки ИП на 40,3%). На втором месте Могилёвская область, где совокупное падение выручки индивидуальных предпринимателей составило чуть менее 40%.

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Следовательно, с 2011 по 2016 год уменьшилась и сумма поступлений платежей в бюджет от деятельности ИП. По данным Белстата, этот показатель сократился почти в два раза.

«Перспектива» отмечает, что показательно сравнить работу индивидуальных предпринимателей до и после принятия указа №222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами». Например, в 2013 году сумма платежей в бюджет ИП составила более $163 млн, а в 2016 году — уже примерно $66,5 млн. Больше всего денежные поступления от ИП сократились в Минске (почти на $19 млн), в Брестской области — почти на $14 млн.

Справка ИА REGNUM :

С 1 июля 2014 года в Белоруссии начал действовать указ №222 «О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами». ИП предоставили возможность до 1 марта 2015 года период, за время которого они могли реализовать остатки товаров без документов, подтверждающих их приобретение. Предприниматели, в свою очередь, посчитали эти требования почти невыполнимыми, ссылаясь на то, что в России очень сложно получить сертификаты при мелких объемах торговли, а экономическая ситуация в Белоруссии не позволила быстро распродавать остатки. Со стороны властей было озвучено предположение о том, что под видом остатков на рынках продаются новые партии товара.

На встрече с предпринимателями в марте 2015 года Лукашенко говорил, что знает о том, что с момента принятия указа половина предпринимателей сумела выполнить установленные государством требования и перешла на прозрачные методы работы, но выполнить требования успели не все. После встречи ИП и Лукашенко предпринимателям разрешили распродавать остатки товаров остатками без сертификатов до 1 января 2016 года.

В связи с этими данным республиканское общественное объединение требует организации срочной встречи с представителями правительства для того, чтобы разработать план по спасению ИП в розничном торговом секторе. Это обращение «Перспектива» направила в совет министров, а копию — в администрацию главы государства.

На портале People.onliner.by по поводу данных об ИП отмечают:«Справедливости ради учитывайте, что цифры вне общего контекста говорят о «самочувствии» конкретного сектора бизнеса, а не всей экономики или других отраслей торговли».

На этом же ресурсе можно отыскать немало пользователей, которые по поводу актуального положения и будущего индивидуальных предпринимателей придерживаются совершенно разных позиций. Например, viktor500011 написал:

«Море ИП в стране, которые нормально работают в сфере услуг и в ус не дуют, речь только про перекупов-шмоточников, ну так за 20 лет можно было бы развиться и открыть магазин, а не по старому торговать в палатке на морозе с газеткой на земле вместо примерочной».

«Малого бизнеса в Беларуси по сути нет и не будет…»,— предполагает пользователь Вован28 061 983.

Fogast же задался вопросом о дальнейшем трудоустройстве закрывшихся ИП:

«Куда людям деваться? Пополнять ряды «тунеядцев».Вот об этом надо задуматься чиновникам».

«По несколько раз в год слышу, что ИП уже вот-вот умрут и уж «со следующего года точно всё». И так уже лет 10−15», — недоумевает Caustic.

Напомним, что в начале января 2018 года члены РОО обратились к председателю Национального статистического комитета Инне Медведевой с просьбой предоставить им информацию статистики о вкладе ИП в розничную торговлю, поскольку такие данные в открытом доступе отсутствуют. В «Перспективе» объясняли, что обычно чиновники требуют, чтобы объединение с конкретными цифрами обращалось к ним для рассмотрения тех или иных предложений относительно индивидуальных предпринимателей. Однако, пытаясь подготовить данные, в объединении столкнулись с тем, что «сегодня в статистических данных нет выделенного сектора статистики основных численных показателей конкретного количества ИП в розничной торговле, их выручки от реализованных товаров, а также суммы, поступивших от них платежей в бюджет».

Причем до этого, в конце декабря 2017 года, Шумченко обращался в открытом письме и к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой провести встречу с индивидуальными предпринимателями, «чтобы раз и навсегда снять все вопросы и напряжение и тем самым вернуться к безопасной работе ИП, как это было до 2014 года». Глава республики не отреагировал.