Вашингтон, 25 января, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Компания SpaceX успешно испытала ракету-носитель Falcon Heavy. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

SpaceX РН Falcon Heavy

Компания провела огневые испытания, в ходе которых запустила двигатели ракеты.

«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, на еще один шаг ближе к тестовому полёту», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, SpaceX в январе 2018 года планирует осуществить первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Её длина составляет 70 м, масса — 1400 т. При этом она сможет взять на борт груз массой более 60 т.

Напомним, о создании ракеты-носителя Falcon Heavy основатель SpaceX Илон Маск заявил в апреле 2011 года. Ракета создавалась на основе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Планировалось, что первый пуск состоится в 2013 году, однако завершение разработки ракеты и её первый запуск многократно откладывались.

Читайте также: Илон Маск опубликовал первое фото Falcon Heavy