Москва, 25 января, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение о создании рабочей группы, которая займется анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В состав группы войдут представители комитетов Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Нам необходимо в соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина проанализировать, какие существуют барьеры, проблемы, прежде всего, в законодательстве, которые мешают диверсификации предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучить ситуацию с госзакупками. Нам важно провести эту работу в ближайшие месяцы весенней сессии», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения этого вопроса на Совете Думы.

Координировать работу поручено первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия»).

Также Володин поставил задачу вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета по законотворчеству при председателе Государственной думы.