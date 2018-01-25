Иркутск, 25 января, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура заставила удалить с сайтов турагентств информацию об организации незаконной охоты на байкальскую нерпу. Об этом 25 января 2018 года сообщает пресс-служба ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядела реклама охоты на байкальских нерп на сайте baikal-safari.com

Таким образом представители исполнительной власти отреагировали на размещенную туристическими компаниями рекламу охоты на байкальского эндемика.

По словам представителя пресс-службы ведомства Ирины Чистяковой, применять огнестрельное оружие при охоте на байкальскую нерпу запрещено всем без исключения.

«Благодаря своевременным мерам прокурорского реагирования удалось предотвратить незаконную деятельность по уничтожению нерпы», — отметила Чистякова.

Отмечается, что фактов того, что туры по охоте на ластоногих всё-таки были организованы, в прокуратуре не подтвердили. Однако ведомство вынесло предостережение руководителям турагентств за предложение поохотиться.

Информация о «Байкальском сафари» была удалена уже на следующий день после выхода статьи ИА REGNUM.

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Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тур, в ходе которого предлагалось «официально» убить байкальскую нерпу

В ней говорилось о том, что одна из байкальских турфирм уже продает москвичам «Охотничий тур на Байкале 2019» стоимостью от 150 тысяч рублей с человека, хотя промысел байкальской нерпы запрещён еще с 1980 года (популяция сильно уменьшилась из-за браконьерства). До недавнего времени исключение было сделано лишь учёным и представителям коренных народностей Севера (в основном эвенкам). Но после того, как местные «эксперты» стали заявлять, что популяция нерп чрезмерно выросла, а охота на неё и деликатесы из тюленьего мяса могут привлечь зимой туристов на Байкал, среди местных бизнесменов появились «деятели», выступающие против запрета охоты на байкальскую нерпу. То, что они добиваются разрешения на массовый промысел в своих корыстных целях, стало видно невооруженным глазом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2017 года в Забайкальском крае местный житель пытался переправить в Китай сотни дериватов животных. По информации пресс-службы регионального УФСБ, подозреваемый задержан.

У жителя Красночикойского района края было обнаружено почти 470 медвежьих лап и 37 частей голов лосей. Общий вес изъятого превысил 800 кг. Специалисты отмечают, что браконьеры должны были убить более 150 животных, чтобы получить такое количество дериватов.

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