Вашингтон, 25 января, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Стало известно о том, что доступ к секретам Пентагона имели 165 подрядчиков с криминальным и сомнительным прошлым: их заподозрили в причастности к сомнительным финансовым операциям, в подверженности влиянию иностранных правительств и даже в уголовных преступлениях, таких как педофилия. Об этом сообщает 24 января NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Согласно данным, полученным из Пентагона, отмечает телеканал, Минобороны США отозвало разрешение на доступ к секретным данным у 165 подрядчиков, скрывших в ходе получения допусков к секретной информации данные о своём «криминальном прошлом».

По информации NBC, доступ к секретной информации получают одинаково в Минобороны США, в Белом доме и других ведомствах. Проверкой запросов ведает Федеральное бюро расследований (ФБР). Чаще всего отказ в доступе к секретам давался по «финансовым соображениям».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на продвижение своих интересов в Вашингтоне компания Google в 2017 году потратила более $18 млрд. Сумма превысила затраты остальных компаний и побила прошлогодний рекорд самого Google.

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Компания направила средства на продвижение своих интересов в Конгрессе, в Белом доме и в других государственных учреждениях.