Москва, 25 января, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Настоящая, подлинная красота заключается во внутреннем состоянии человека — это в первую очередь красота души, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

По его словам, современная молодежь часто мечтает о красивой и счастливой жизни, которая смотрит на них с обложек журналов, экранов телевизоров и рекламы. В них, отметил патриарх, главными ценностями объявляются материальное благополучие, успешность, красота и здоровье.

«Подлинная красота — это в первую очередь красота души. Красота, которая в полноте раскрывается, если человек живет по совести, следуя вечному нравственному закону, заложенному в нас Богом», — сказал предстоятель.

Он добавил, что внутренняя красота никогда не стареет, она никогда не «изуродует человеческого лица, даже если наступит старость», поэтому «не нужно смотреть в зеркало».

«Эта красота вместе с душой перейдет в вечность», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Напомним, Рождественские образовательные чтения проходят с 24 по 26 января на более 70 площадках Москвы. В Кремле, Совете Федерации, Госдуме, Общественной палате, МГУ и других столичных вузах планируется провести свыше 190 мероприятий. В работе церковно-общественного форума примут участие более 15 тыс. человек.