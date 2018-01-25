Москва, 25 января, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Представление о здоровом образе жизни с набором понятных критериев сформулировал 24 января главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

Он принял участие в пресс-конференции, на которой объяснил, что к определению здорового образа жизни нужно подходить с вычислениями.

Первым условием Бойцов назвал отказ от курения, вторым — ежедневное употребление в пищу от 400 граммов овощей и фруктов, третьим — поддержание умеренной и высокой физической активности не менее получаса в день. Например, человек может заниматься интенсивной ходьбой.

«Четвертое условие — нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки», — заключил эксперт.

Он добавил, что выборочное соблюдение условий не будет считаться здоровым образом жизни. Так, если человек курит и выполняет другие перечисленные условия, то его образ жизни уже будет «нездоровый».

"Речь идет о том, что все четыре фактора должны быть одновременно, только тогда это реально здоровый образ жизни», — пояснил Бойцов.

Он добавил, что указанные переменные легли в основу определения здорового образа жизни в Стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) населения, контроля и профилактики неинфекционных заболеваний до 2025 года, которую сейчас разрабатывают в Минздраве.

Ранее Бойцов отверг наличие формулировки «вредные продукты» в указанной стратегии. По его словам, в новой версии документа некоторые из продуктов названы «способствующими развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза и гипертонии».