Якутск, 25 января, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Строительство железнодорожного участка Томмот — Якутск (Нижний Бестях) будет наконец-то завершено. О планах ввести в эксплуатацию эту линию в 2018 году заявил гендиректор компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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Он заверил на совещании с компаниями, заинтересованными в перевозке грузов железнодорожными путями, что приняты принципиальные решения по завершению строительства соединяющего Якутск с Томмотом участка дороги. Ввод линии в эксплуатацию намечен на конец 2018 года и позволит применить к перевозке грузов по маршруту Томмот — Нижний Бестях единые тарифы Российской железной дороги, так как якутский участок войдёт в эту сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Якутии президент Владимир Путин поручил принять меры для завершения реализации инвестиционного проекта «Строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в Республике Саха (Якутия)». Распоряжение было дано по итогам президиума Госсовета, сроком его исполнения указано 1 марта 2018 года. Ответственными за выполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Якутии Егор Борисов.

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Напомним, участок железной дороги Томмот — Якутск (Нижний Бестях), которую строят уже более 10 лет, обещали ввести в эксплуатацию в 2017 году. Ранее работы по строительству выполняла компания «Трансстрой», которая оставила после себя недоделки (в акте — 784 замечания) и потребовала денег сверх контракта, с подрядчиком пришлось судиться. В конце 2017 года договор был наконец-то расторгнут, и теперь в республике ищут нового подрядчика, который завершит работы.

При этом грузы по недостроенной дороге возят, с 2014 года она находится во временной эксплуатации.