Москва, 25 января, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Обрушение американской валюты позволило курсу рубля обновить максимум от 15 января. К закрытию торговой сессии курс доллара снизился до 56,17 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Динамика российской валюты против евро определялась движением пары евро/доллар, которая выросла на 109 пунктов, до 1,2407.

Министр финансов США Стивен Мнучин вербальной интервенцией отправил доллар в свободное падение. На встрече в Давосе он заявил, что ослабление курса доллара является положительным фактором для торговли.

Он открыто дал понять спекулянтам, что администрацию президента Дональда Трампа не волнует ослабление доллара — «можете его шортить».

А на фоне налогового периода, снижения курса доллара, роста цен на нефть и высокого спроса на ОФЗ рубль сохранит бычий тренд против американской валюты.

На вчерашних аукционах Минфин РФ успешно разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей. Суммарный спрос на облигации составил 136 млрд рублей.

Сегодня, 25 января, на торгах в Азии усилилось давление на американскую валюту. Brent подорожала на 0,32%, до $70,94. На открытии Мосбиржи стоит ожидать укрепления рубля к доллару и ослабления к евро.

Зона поддержки в паре доллар/рубль находится между уровнями 55,70−56,00 руб. Если она не устоит, то для покупателей рубля на горизонте замаячит уровень 54,55 руб. Средний годовой курс доллара составляет 58,17 руб.

Напомним, 24 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 17 коп. (-0,26%), до 56,17 руб., курс евро повысился на 33 коп. (+0,48%), до 69,62 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-8,82%), евро/рубль — 448,1 млн евро (+4,45%).

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