Пхеньян, 25 января, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Все корейцы, как живущие «дома», так и «за рубежом», должны объединиться и защитить мир и помешать США, которые провоцируют ядерную войну. Об этом говорится в обращении властей КНДР, опубликованном агентством ЦТАК.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

В обращении, принятом на объединенном собрании правительства, политических партий и организаций страны 24 января, Пхеньян призвал к смягчению военной напряженности между Севером и Югом и назвал объединение корейской нации важнейшей задачей.

Отмечается, что по вопросу воссоединения страны КНДР и Южная Корея должны определиться самостоятельно. Третья сторона в этот вопрос вмешиваться не должна.

Кроме того, Пхеньян также предложил снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами. США же, говорится в обращении, «зажигают опасное пламя» и приносят бедствия на землю Корейского полуострова.

«Всем нашим соотечественникам предлагаем стать щитом и монолитной крепостью в борьбе за защиту безопасности нации и мира этой земли», — говорится в обращении.

В деле объединения предлагается двигаться в русле деклараций от 15 июня 2000 года и 4 октября 2007 года. Эти документы были приняты лидером КНДР Ким Чен Иром и южнокорейскими президентами — Ким Дэ Чжуном и Но Му Хёном.

КНДР также предлагает активизировать контакты между Севером и Югом по гуманитарной и политической линиям. Кроме того, нужно укрепить связи между политическими партиями и дать возможность жителям двух стран свободно ездить на воздушном, морском и наземном транспорте.

В целом 2018 год станет «годом крутого поворота», который «будет вечно блистать в летописи объединения Родины», считают в Пхеньяне.