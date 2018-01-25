Москва, 25 января, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Варианты ответа на антироссийские санкции США, если они будут введены, у Москвы есть, конкретика будет зависеть от самих американских санкций, 25 января со ссылкой на российских дипломатов пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

Комментируя информацию о том, что 29 января Вашингтон должен опубликовать обновленные санкционные списки, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что нужно дождаться решений Вашингтона.

«А отвечать мы, безусловно, будем», — сказал Рябков.

Он уточнил, что эти вопросы — предмет рассмотрения.

«Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России», — уточнил Рябков.

По словам Сергея Кисляка, бывшего посла России в США и первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам, надо узнать, что решил Вашингтон.

«У нас вариантов всегда много. Но это должен быть адекватный ответ, — сказал Кисляк. — И он должен быть таким, который не ущемляет интересы России и российских деловых кругов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что «любые экономические санкции против государственных институтов будут подобны объявлению войны».

«Я считаю, что американцы играют с огнем, потому что отношения меняются от плохого к еще большее худшим, и мы не несем за это ответственности», — сказал Костин.

Российский министр энергетики Александр Новак сказал, что западные санкции «немного напрягают», поскольку «бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим», но он не делают жизнь «невозможной».

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