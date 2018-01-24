Москва, 24 января, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Водителей в РФ могут обязать пересдавать экзамен на знание правил дорожного движения при замене водительского удостоверения. С таким предложением выступил Союз автошкол. Инициативу уже рассматривают в ГИБДД. Мнения пользователей социальных сетей по поводу данного предложения разделились. Согласных на пересдачу меньшинство.

Mo-pogorelovo.ru Ученик

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Большинство пользователей сетей «ВКонтакте», Twitter, Facebook и автомобильных порталов восприняли предложение Союза автошкол крайне нерадушно, как лишнюю возможность недобросовестного получение средств с граждан. Особенно возмутились опытные водители, которые предложили своевременно и в полном объеме сообщать о нововведениях, а не проводить дополнительные ненужные переэкзаменовки.

«Пусть устраивают пересдачу для тех, кто нарушает правила. Я — водитель с 30-летним стажем. И за эти годы раз пять незначительно нарушал правила. Почему многие добросовестные водители должны тратить время и деньги?» — возмущается пользователь Айдар Н. в комментариях на портале avtonews.ru.

Вдобавок, многие пользователи вспомнили опыт других стран. На портале «За рулем» пользователь Сергей вспоминает опыт Германии:

«Каждому нарушению присваивается определенное количество баллов. При наборе определенной суммы балов лишение прав и пересдача».

Многие пользователи с Сергеем согласились и напомнили так же немецкий «идиот — тест»: после третьего нарушения ПДД власти Германии, нарекая автовладельца «идиотом», отправляют его сдавать дополнительный тест, чтобы опровергнуть это звание и вернуться за руль.

Пользователь «ВКонтакте» Евгений Г. предложил поддержать инициативу ГИБДД, только если переэкзаменовка пройдёт за счёт Союза автошкол:

«Плату за обучающихся не взимать, а напротив обязать Союз автошкол за собственные средства обеспечить обучающихся. Вдобавок практическое вождение, в том числе и в экстремальных условиях — не менее 40 часов, теоретические занятия — не менее 20 часов, ну и плату госпошлины за замену в/у* (водительское удостоверение — прим. ИА REGNUM ), естественно», — добавил Евгений.

Согласное меньшинство полностью поддержало инициативу, ссылаясь на то, что за 10 лет некоторые знания улетучиваются и необходимо их освежить в памяти:

«Очень правильное предложение. Изменения в ПДД регулярно вносятся. За 10 лет их накапливается огромное количество. И дело не в наказании, и не в страже. Дело в знании ППД, которое действует сейчас! Сомневаетесь? Просто порешайте несколько билетов», — делится пользователь Twitter Умаров.

Другой пользователь Twitter не увидел смысла сдавать все правила ППД:

«Идея хорошая, если люди должны будут сдавать только изменения в ППД, которые были внесены за последние 10 лет», — делится Vadim West.

Журналистка «Авто Ревю» Юлия Черная заметила, что в Госдуме новые меры рассмотрели как новые сложности для граждан, а потому они не целесообразны. По мнению чиновников, проводить экзамены раз в десять лет неэффективно, лучше оповещать водителей об изменениях ППД, чем устраивать такие проверки раз в десятилетие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на III Конгрессе автошкол России обсуждалась необходимость переэкзаменовки автолюбителей при обмене водительских прав. В ГИБДД пообещали рассмотреть данную инициативу. Напомним, что на данный момент водители получают новые права каждые десять лет при предъявлении медицинской справки.