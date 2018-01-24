Кишинёв, 24 января, 2018, 21:28 — ИА Регнум. «Мы видим все более очевидные попытки некоторых сил из России вмешаться в предвыборную кампанию, которая пройдет в Молдавии в 2018 году», — заявил в интервью кишиневскому изданию Deschide лидер правящей Демпартии Молдавии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк.

Culture.ru Спектакль «Петрушка»

В качестве примера «вмешательства» он привел то, что одна левая партия (судя по всему, имеется в виду Партия социалистов — прим. ИА REGNUM ) «даже не скрывает, что ее поддерживает Москва, в том числе с помощью логистики, медиа и другими способами».

Российские спецслужбы, по словам Плахотнюка, контролируют и некоторые из правых партий Молдавии, позиционирующих себя как проевропейские. Названий этих партий он не назвал, но, возможно, имеется в виду жестко критикующая Плахотнюка платформа «Достоинство и правда», которую лидер Демпартии таким образом пытается дискредитировать перед прозападными избирателями.

«К нам в страну все чаще приезжают люди из России, известные своей пропагандистской деятельностью и пагубным участием в предвыборных кампаниях в других демократических странах… Я не думаю, что нужны другие примеры и комментарии», — добавил Плахотнюк.

Молдавские власти, по его словам, «тщательно документируют все эти случаи и крайне внимательны к тому, что происходит».

«Мы уведомляли и продолжим уведомлять власти других стран и международные структуры об опасных сигналах. Мы не намерены бездействовать и ставить вопросы уже после выборов. Мы будем вмешиваться своевременно и не позволим кому-то за пределами страны напрямую или косвенно, с помощью шантажа или давления вмешиваться в избирательную кампанию. Выборы должны быть свободными и демократическими. Они должны отразить мнение наших граждан, в том числе тех, кто уехал за границу, а не мнение определенной группы лиц или другого государства», — подвел итог Владимир Плахотнюк.

ИА REGNUM отмечает, что интервью Плахотнюка изданию Deschide адресовано русофобской и прорумынской аудитории этого издания. В действительности «проевропейские» демократы в партнерстве с «пророссийкими» социалистами вместе проголосовали за изменение избирательной системы Молдавии, что позволит Плахотнюку сохранить власть и после выборов 2018 года создать уже анонсированную правящую коалицию с социалистами Додона. А до тех пор они оба продолжат разыгрывать геополитический спектакль для целевого электората.