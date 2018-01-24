Атланта, США, 24 января, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI впервые за три года превысила отметку в $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов 24 января.

Shminhe.com Нефть

По состоянию на 19:05 мск стоимость январских фьючерсов на нефть WTI на Интерконтинентальной бирже (ICE) составляла $65,09 за баррель.

Последний раз, напомним, цена на нефть WTI достигала такого уровня 8 декабря 2014 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на данный момент составляет $70,08 за баррель.

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